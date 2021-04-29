Заместителем хокима Ташкента по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций — начальником Главного управления города по туризму и спорту назначен Фахриддин Умарович Давруков, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Фахриддин Давруков является выпускником Ташкентского финансового института (1997) и Академии государственного управления при президенте (2003). В разные годы работал в Государственном комитете по демонополизации и развитию конкуренции и Кабинете Министров.

С мая 2018 года занимал должность заместителя председателя Государственного комитета по развитию туризма, который в начале апреля этого года был преобразован в Министерство туризма и спорта.