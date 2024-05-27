22−26 мая в Лиме (Перу) прошёл чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди юниоров, где спортсмены из Узбекистана завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. Об этом сообщила Федерация тяжёлой атлетики Узбекистана.

Медалисты:

Маржона Абдумуталова

Толчок: 82 кг (бронза)

Рывок: 100 кг (серебро)

Сумма двух упражнений: 182 кг (бронза)

Руслан Рахматжонов

Толчок: 139 кг (серебро)

Рывок: 172 кг (золото)

Сумма двух упражнений: 311 кг (золото)

Бекзод Гофиржонов

Толчок: 141 кг (бронза)

Рывок: 183 кг (серебро)

Сумма двух упражнений: 324 кг (бронза)

Омадилло Олимов

Толчок: 150 кг (серебро)

Рывок: 195 кг (серебро)

Сумма двух упражнений: 345 кг (серебро).

С таким результатом сборная Узбекистана заняла 7-е место в общекомандном зачёте среди 50 стран мира.