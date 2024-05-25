Капкейки «Красный бархат»





Эти шоколадные капкейки красного цвета идеально сочетаются со сливочно-сырным кремом.

Морковные маффины





Полезная и ароматная выпечка с морковью.

Шоколадные капкейки с масляным кремом





Рецепт этих капкейков простой и готовятся они очень быстро.

Нежные капкейки на сливках





Капкейки на сливках получаются нежными и воздушными.

Творожные маффины





Предлагаем приготовить маффины с творожным вкусом.

Шоколадно-банановые капкейки





Кексы с кусочками тёмного шоколада, украшенные сливочно-сырным кремом.

Лимонные маффины с маком





Золотистая верхушка этих маффинов и лимонный аромат не оставят никого равнодушными.

Капкейки «Орео»





Шоколадный кексик со сливочным кремом и печеньем «Орео».

Ягодные маффины





Эти ягодные маффины получаются очень воздушными.