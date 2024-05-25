Капкейки «Красный бархат»
Эти шоколадные капкейки красного цвета идеально сочетаются со сливочно-сырным кремом.
Морковные маффины
Полезная и ароматная выпечка с морковью.
Шоколадные капкейки с масляным кремом
Рецепт этих капкейков простой и готовятся они очень быстро.
Нежные капкейки на сливках
Капкейки на сливках получаются нежными и воздушными.
Творожные маффины
Предлагаем приготовить маффины с творожным вкусом.
Шоколадно-банановые капкейки
Кексы с кусочками тёмного шоколада, украшенные сливочно-сырным кремом.
Лимонные маффины с маком
Золотистая верхушка этих маффинов и лимонный аромат не оставят никого равнодушными.
Капкейки «Орео»
Шоколадный кексик со сливочным кремом и печеньем «Орео».
Ягодные маффины
Эти ягодные маффины получаются очень воздушными.