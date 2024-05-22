В социальных сетях распространилось видео, на котором воспитательница бьёт мальчика, а потом поднимает за руки и вытаскивает его из комнаты. Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова заявила, что взяла ситуацию под контроль.

Согласно сообщению уполномоченного по правам ребёнка, 20 мая в УВД Андижанской области обратился 38-летний О. Х. В заявлении он указал, что 18 мая воспитательница Ф. Г., работающая в частном детсаду, несколько раз ударила его пятилетнего сына по лицу.

На видео видно, как в отсутствие взрослых один мальчик бьёт другого, сидящего за столом, оба плачут. Другие дети зовут воспитательницу, она приходит, зовёт к себе мальчика, который сидел за столом, и успокаивает его.

Затем предположительно по указке воспитательницы он подходит к своему «обидчику» и дважды сильно бьёт его по лицу. Женщина при этом говорит: «Так тебе и надо».

Мальчик начинает кричать, она бьёт его по лицу несколько раз и вытаскивает за руки из комнаты. Ребёнок так сильно кричит из другой комнаты, что дети закрывают уши руками и послушно усаживаются за стол.

УКД ОВД Андижана проводит доследственную проверку действий воспитательницы.

Ранее в управлении дошкольного и школьного образования Андижанской области сообщили, что ситуация изучается.