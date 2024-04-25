Сотрудники Службы государственной безопасности задержали нескольких должностных лиц, подозреваемых в получении взятки и мошенничестве в нескольких регионах Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

По данным службы, главный инспектор отдела обслуживания налогоплательщиков налогового управления Сырдарьинской области пообещал ликвидировать налоговую задолженность трёх компаний в Гулистане путём признания их банкротами в упрощённом порядке. Он был задержан при получении 4000 долларов.

В другом случае старший инспектор налоговой инспекции Янгикурганского района Наманганской области пообещал погасить налоговую задолженность фермерского хозяйства, специализирующегося на садоводстве, за 2023−2024 годы в размере 11,2 млн сумов и потребовал за свои услуги 7 млн сумов.

Кроме того, он потребовал 28 млн сумов в обмен на полное погашение 55,1 млн сумов задолженности по имущественному и земельному налогу на нежилое помещение, принадлежащее главе фермерского хозяйства. При получении 35 млн сумов он был задержан.

В другом случае, в Учкурганском районе Наманганской области акционерно-коммерческий банк предоставил кредит в размере 170 тысяч долларов компании, занимающейся хранением фруктов и овощей, на строительство холодильного склада и приобретение необходимых агрегатов в январе 2023 года. Однако при погашении кредита образовалась задолженность сроком в 3 месяца, и для её взыскания банк обратился в районное отделение Бюро принудительного исполнения.

После этого, несмотря на то, что компания погасила задолженность, два государственных исполнителя БПИ обманули руководителя предприятия, заявив, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту нецелевого использования кредитных средств. Они потребовали 2000 долларов в обмен на то, чтобы помочь избежать суда, но были задержаны при получении запрошенной суммы.

В Джизакской области адвокат пообещал подсудимому, заключённому под стражу по обвинению в вымогательстве и других преступлениях, что через своих знакомых в судебных органах устроит всё так, что ему вынесут приговор, не связанный с лишением свободы. При получении 10 тысяч долларов адвокат был задержан.

В отношении всех лиц возбуждены уголовные дела, применена мера в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.