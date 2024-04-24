17-летний индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш стал самым молодым шахматистом, одержавшим победу на турнире претендентов.

Турниры претендентов — этап цикла соревнований на первенство мира по шахматам, где определяется соперник чемпиона мира в матче на первенство мира. Турнир проходил в Торонто с 4 по 21 апреля. Победитель получал право сыграть матч на первенстве мира против нынешнего обладателя «шахматной короны» — китайца Дина Лиженя.

В турнире участвовали: Фабиано Каруана и Хикару Накамура (FIDE рейтинг 2803 и 2789, оба — США), Алиреза Фирузджа (2760, Франция), Ян Непомнящий (2758, Россия), Рамешбабу Прагнанандха, Сантош Видит и Доммараджу Гукеш (2747, 2727 и 2743 все — Индия), а также Ниджат Абасов (2632, Азербайджан).

Сильнейший шахматист Узбекистана, Нодирбек Абдусатторов, не прошёл критерии отбора на турнир. По словам самого гроссмейстера, он не чувствовал себя достаточно готовым.

Хикару Накамура и Доммараджу Гукеш.

Перед финальным туром шансы на победу имели четверо: лидировавший Гукеш и отстававшие на пол очка Непомнящий, Каруана и Накамура. Всем предстояло сыграть друг с другом, что создало уникальную по спортивному драматизму ситуацию. Гукеш уверенно свёл вничью партию против Накамуры, а Каруана несколько раз упустил выигрыш против Непомнящего, в конце концов также закончив ничьей.

Таким образом, набрав 9/14 Гукеш стал единоличным победителем турнира претендентов. Второе-четвёртое место разделили набравшие 8,5 балла Накамура, Непомнящий и Каруана.

За победу индийский шахматист получил 48 тысяч евро. За каждые набранные пол очка действовал дополнительный приз в три с 3500 евро. Таким образом в совокупности Гукеш получает 79,5 тысячи евро.

Индийский шахматист стал самым молодым победителем турнира претендентов. Ранее это звание было у шахматиста Гарри Каспарова, который одержал победу на турнире претендентов в 1984 году в возрасте 20 лет. Годом позже он стал чемпионом мира по шахматам.

Фабиано Каруана и Ян Непомнящий.

В параллельно проходившем турнире претенденток играли Александра Горячкина и Екатерина Лагно (2553 и 2542, обе — Россия), Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи (2550 и 2521, обе — Китай), Хампи Конеру и Рамешбабу Вайшали (2546 и 2475, обе — Индия), и Нургюл Салимова (2432, Болгария). Вайшали Рамешбабу — сестра игравшего в мужском соревновании Прагнанандхи Рамешбабу.

По итогам 14 туров уверенную победу одержала Тань Чжунъи, набравшая 9 очков. По 7,5 балла у Конеру, Тинцзе и Вайшали. Приз за первое место составил 24 тысячи евро, дополнительно по 1750 евро за каждые набранные пол очка.

Тань Чжунъи.

Тань получила право сыграть матч на первенство мира против соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь. На счету Цзюй — четыре чемпионских титула, первый из которых добыт в 2018 году как раз против Тань Чжунъи.