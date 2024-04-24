В Ташкенте и Ташкентской области пресечён ряд попыток ввода в оборот фальшивых долларов США, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Двое жителей Ташкента (1994 и 2002 годов рождения) были задержаны при попытке продать 18,8 тысячи фальшивых долларов за 141 млн сумов. Каждую поддельную 100-долларовую купюру они оценили в 7500 сумов. Кроме этого, у них было изъято ещё 9500 фальшивых долларов.

В другом случае в Ахангаранском районе Ташкентской области при передаче 12 тысяч фальшивых долларов был задержан ранее судимый за торговлю людьми и находящийся на контроле служба пробации 27-летний житель Алтыарыкского района Ферганской области. Всего он планировал продать 20 тысяч фальшивых долларов за 14 тысяч настоящих долларов. В его доме были обнаружены и изъяты ещё 400 фальшивых долларов.

В ходе оперативного мероприятия был задержан его подельник, ранее судимый 24-летний житель Алтыарыкского района, который также был на месте происшествия. При осмотре его автомобиля были обнаружены 10,5 тысячи фальшивых долларов. Таким образом, в общей сложности были изъяты 22,9 тысячи поддельных долларов.

Ещё в одном случае в Ташкентском районе были задержаны двое жителей Андижанской области (1980 и 1999) при попытке продать 20 тысяч фальшивых долларов за 8000 настоящих долларов. Каждую 100-долларовую купюру они оценили в 40 долларов.

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