Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента 19 апреля рассмотрел дело в отношении 45-летнего А. Р. за сексуальное домогательство к женщине в междугороднем автобусе. «Газета.uz» изучила решение суда.

Пострадавшая рассказала, что 15 ноября прошлого года ехала в автобусе из Термеза Сурхандарьинской области в Ташкент. Когда она заснула, сидевший рядом мужчина расстегнул ей одежду и дотронулся до её груди. После этого женщина проснулась и рассказала водителю о произошедшем.

Женщина сообщила, что А. Р. начал с ней ругаться и оскорблять. Когда на автовокзале она позвонила брату, ехавший рядом пассажир оскорбил и его, устроив там скандал.

Женщина также рассказала, что с середины ноября органы внутренних дел не предприняли каких-либо мер в отношении домогавшегося её мужчины. Она попросила привлечь его к ответственности.

Во время опроса судом мужчина заявил, что он в автобусе дотронулся руки женщины. Он также сказал, что сожалеет о содеянном и попросил суд смягчить наказание.

Суд признал мужчину совершившим правонарушения согласно статье 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьи 41−1 (сексуальное домогательство) Кодекса об административной ответственности Узбекистана и назначил ему 15 суток административного ареста.