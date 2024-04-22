Сотрудники Ташкентского городского управления Службы государственной безопасности совместно с органами внутренних дел провели ряд оперативных мероприятий в Ташкенте и Ташкентской области, в результате которых было предотвращено распространение почти 20 кг синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба СГБ.

При проверке дома гражданина, проживающего в Кибрайском районе Ташкентской области, была обнаружена большая партия подготовленных к реализации наркотиков: 4,8 кг мефедрона, 3,8 кг спайса и 2,1 кг психостимулятора «Альфа-ПВП».

Установлено, что эти наркотики были ввезены в страну из Казахстана в обход таможни. В дальнейшем планировался их сбыт небольшими порциями через интернет.





В другом случае наркотики обнаружили в Зангиатинском районе Ташкентской области в грузовике, прибывшем из России и перевозившем запчасти для автомобилей. В трёх карданных валах были спрятаны 3,8 кг мефедрона. Эту партию двое граждан тоже планировалось продать покупателям через интернет, разделив на маленькие дозы.

Ещё в одном случае при проверке места временного проживания уроженца Сырдарьи в Янгихаётском районе Ташкента у него было обнаружено 5,7 кг сильнодействующего вещества прегабалин, также ввезённого из России.





Этот гражданин планировал спрятать небольшие порции вещества в укромных местах в Янгихаётском и Сергелийском районах и продать их через мессенджер Telegram, говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении этих лиц возбуждены уголовные дела, применена мера пресечения в виде заключение под стражу.

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