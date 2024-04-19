В связи с дождями, ожидаемыми 20−23 апреля по предгорным и горным районам, в ряде регионов Узбекистана будет селеопасно, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Селе-паводковые явления возможны в:

Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам;

по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам; Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому,Музрабатскому районам;

по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому,Музрабатскому районам; Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кушрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кушрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам; Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам; Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам; Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;

по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык; Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам; Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам; Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей выезжающих в горные районы просим соблюдать меры предосторожности.