К середине века глобальные выбросы от производства пластика могут утроиться и составить одну пятую оставшегося углеродного бюджета Земли, пишет Guardian со ссылкой на анализ Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (США).

Для производства пластика уголь, нефть или газ сначала должны быть добыты или извлечены, а затем очищены и переработаны с помощью другого процесса, сопряжённого с высокими выбросами. В некоторых случаях необходимо производить и другие химические соединения, такие как формальдегид, что приводит к ещё большему загрязнению. Нефтехимические продукты затем «расщепляются» на пластиковые строительные блоки, такие как этилен. Дополнительные выбросы возникают в результате процесса полимеризации — объединения этих строительных блоков в более крупные молекулы и последующего превращения их в продукты, говорится в отчете.

Чтобы оценить общие выбросы, связанные с производством пластика, авторы исследования изучили воздействие парниковых газов девяти наиболее распространённых типов пластика. Они используются для создания упаковки, бутылок для воды, контейнеров для горячих напитков и других материалов.

Производство пластика в 2019 году привело к выбросам 2,24 гигатонны парниковых газов, что равносильно выбросам 600 угольных электростанций. В отчёте говорится, что тогда на его долю пришлось 5% всех мировых выбросов углекислого газа, 12% мирового спроса на нефть и 8,5% спроса на газ.

По мнению учёных, эти цифры резко возрастут, поскольку индустрия пластмасс находится на «экспоненциальной траектории роста», а производство, как ожидается, удвоится или даже утроится к 2050 году. Если оно будет увеличиваться на 4% каждый год, выбросы, вызывающие потепление планеты, могут достичь 6,78 гигатонны к середине века, что эквивалентно выбросам более чем 1700 угольных электростанций.

Полная декарбонизация энергосистемы — ключевой момент глобальных климатических планов — может ограничить это воздействие на климат, но «все равно оставит мир на опасном пути». До 70% ископаемого топлива при создании пластика поступает из сырья, используемого в производстве, а не из электричества, используемого при переработке, пишут авторы.

В результате, даже если к 2050 году мир достигнет полностью безуглеродной электроэнергии, производство пластика будет производить 5,13 гигатонн загрязнения при сценарии ежегодного роста на 4%.

Отчёт был опубликован перед четвёртым заседанием Межправительственного комитета по глобальному соглашению по пластмассам, которое должно начаться на следующей неделе в Оттаве (Канада). Ожидается, что делегаты из 174 стран продолжат разработку международного юридически обязательного документа по борьбе с пластиковым загрязнением, в том числе в морской среде.