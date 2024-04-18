21 апреля в столице пройдут шестой Ташкентский международный марафон BYD и марафон «Янги нафас», сообщила пресс-служба столичной администрации.

В связи с этим с 4:30 до 14:00 временно ограничат движение автотранспорта на следующих улицах:

отрезок улицы Афросиаб — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до улицы Ойбека;

отрезок улицы Ойбека — от пересечения с улицей Афросиаб до улицы Нукус;

отрезок улицы Нукус — от пересечения с улицей Ойбека до улицы Абдуллы Кадыри;

отрезок улицы Абдуллы Кадыри — от пересечения с улицей Нукус до пересечения с улицами Карасарай и Заркайнар;

отрезок улицы Абдуллы Кадыри — от пересечения с улицами Карасарой и Заркайнар до улицы Шахрисабз;

отрезок улицы Шахрисабз — от пересечения с улицей Абдуллы Кадыри до пересечения с проспектом Амира Темура;

отрезок улицы Афросиаб — от пересечения с улицей Ойбека до проспекта Шарофа Рашидова;

проспект Шарофа Рашидова — от пересечения с улицей Афросиаб до проспекта Ислама Каримова;

проспект Ислама Каримова — от пересечения с улицей Шарофа Рашидова до улицы Афросиаб.

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