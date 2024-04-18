21 апреля в столице пройдут шестой Ташкентский международный марафон BYD и марафон «Янги нафас», сообщила пресс-служба столичной администрации.
В связи с этим с 4:30 до 14:00 временно ограничат движение автотранспорта на следующих улицах:
- отрезок улицы Афросиаб — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до улицы Ойбека;
- отрезок улицы Ойбека — от пересечения с улицей Афросиаб до улицы Нукус;
- отрезок улицы Нукус — от пересечения с улицей Ойбека до улицы Абдуллы Кадыри;
- отрезок улицы Абдуллы Кадыри — от пересечения с улицей Нукус до пересечения с улицами Карасарай и Заркайнар;
- отрезок улицы Абдуллы Кадыри — от пересечения с улицами Карасарой и Заркайнар до улицы Шахрисабз;
- отрезок улицы Шахрисабз — от пересечения с улицей Абдуллы Кадыри до пересечения с проспектом Амира Темура;
- отрезок улицы Афросиаб — от пересечения с улицей Ойбека до проспекта Шарофа Рашидова;
- проспект Шарофа Рашидова — от пересечения с улицей Афросиаб до проспекта Ислама Каримова;
- проспект Ислама Каримова — от пересечения с улицей Шарофа Рашидова до улицы Афросиаб.