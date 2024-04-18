В канале Даргом в Тайлакском районе Самаркандской области утром 16 апреля были обнаружены тела двух детей. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Днём ранее в дежурную часть областного УВД поступил звонок от жителя Ургутского района, который сообщил, что его сноха ушла из дома в Самарканде с 4-летней дочерью и годовалым сыном в неизвестном направлении.

Сотрудники областного управления МЧС, УВД и других ведомств продолжают поиски матери детей.

Прокуратура Тайлакского раойна возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.