Специалисты Североатлантического альянса (НАТО) ознакомились с работой Центра подготовки младших специалистов Вооружённых сил Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Члены делегации были ознакомлены с учебно-материальной базой центра. Затем состоялся брифинг, на котором сотрудникам центра и курсантам рассказали о военном сотрудничестве НАТО.

Затем для курсантов, обучающихся в центре, были организованы тренинги по подготовке и квалификации сержантов в странах-членах НАТО. Обучение продлится до 20 апреля.