Министерства и организации Узбекистана и Ирана обсудили сотрудничество на видеоконференции, сообщило ИА «Дунё».

Во встрече приняли участие первый заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров, первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Азам Кадирходжаев, руководитель департамента Министерства инвестиций, промышленности и торговли Азизбек Салохиддинов, заместитель хокима Хорезмской области Анвар Давлетов, а также представители Торгово-промышленной палаты и других организаций.

В частности, обсуждались вопросы реализации 29 совместных проектов с участием компаний двух стран общей стоимостью 160 млн долларов.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах создания отдельной промышленной зоны для иранских компаний и поиска партнёров по 23 инвестиционным проектам в Хорезмской области.

По итогам встречи достигнута договорённость об организации визита посла Ирана Мухаммада Али Искандари в Хорезмскую область и проведении презентации социально-экономического потенциала региона и предлагаемых инвестиционных проектов.