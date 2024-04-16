Агентство по управлению государственным активами (АУГА) сообщило о продаже гособъекта в Учтепинском районе Ташкента.

Здания и сооружения на площади в 3,23 гектара на улице Кукча Дарвоза (бывш. Маннона Уйгура), которая ранее принадлежала автобазе ГУП «2512 Автожамланма» (Автоколонна №2512), выставлена на продажу в декабре 2023 года. По данным АУГА, поступили предложения от семи претендентов.

По итогам торгов на платформе E-Auksion победителем стала компания Evro Tyres Universal, которая предложила за объект 105 млрд сумов, что «значительно выше оценки независимой оценочной компании», говорится в сообщении. Суммы предложений других покупателей не раскрываются.

Государственная комиссия по приватизации одобрила сделку.

Об объекте и условиях продажи

Торги проходили в два этапа. На первом претенденты проходили предварительный квалификационный отбор, в том числе рассматривается полнота представленной документации, необходимой для участия на торгах, подтверждение оплаты задатка, приемлемость (неприемлемость) представленной бизнес-концепции с учётом требований, предъявляемых к дальнейшему использованию государственного актива.

На втором этапе оценивались коммерческие предложения (выкупная стоимость и срок оплаты), сумма задатка (не менее 5% от ценового предложения) и платёжеспособность претендента.

Общая площадь земельного участка составляет 3,23 га, площадь зданий 7776 кв. м., имеются коммуникационные линии (газ, вода и электричество).

О покупателе





Согласно данным из ЕГРПО, ООО Evro Tyres Universal зарегистрировано в феврале 2012 года и занимается куплей-продажей недвижимости. Учредителями указаны компания Investment Group BMK (99%) и Джамшид Бахтиярович Алсеитов (1%). Ранее доли были распределены

Investment Group BMK учреждена в 2022 году с уставным капиталом в 183,6 млрд сумов. Главным учредителем выступает зарегистрированная в Великобритании Yardrock Development LP (72,72%), ещё 14,77% принадлежит Фарруху Абдуллаеву и 12,51% — фирме Mind Asia.