Военные Узбекистана и Индии начали пятый этап совместных учений «Дустлик». В этом году он проходит на полигоне «Термез» в Сурхандарье. В рамках тренинга Узбекистан посетит начальник штаба армии Индии Манодж Панде.

Четвертый этап учений «Дустлик» в 2023 году.

На военном полигоне «Термез» с 15 по 28 апреля пройдёт пятый этап совместных военных учений «Дустлик» Вооружённых сил Узбекистана и Индии, сообщила пресс-служба Индийской армии. «Участники будут тренироваться вместе, чтобы заложить основу для сотрудничества и будущего военного взаимодействия», — говорится в заявлении. «Основная цель учений — повышение координации и сплочённости между воинскими подразделениями в совместной борьбе с терроризмом и других операциях», — сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана. https://twitter.com/adgpi/status/1778600010738962577

В учениях принимают участие по 45 военнослужащих из Узбекистана и Индии. Контингент с индийской стороны состоит из солдат пехотного батальона Гарвальского стрелкового полка.

В понедельник Индийская армия также сообщила, что в Узбекистан с официальным визитом отправился начальник штаба армии Манодж Панде. Визит направлен на укрепление взаимопонимания, обмен мнениями по аспектам, представляющим взаимный интерес, и укрепление двустороннего сотрудничества в области обороны.

Напомним, первые учения прошли в Узбекистане в ноябре 2019 года. Предыдущий, четвёртый этап состоялся в Индии в марте 2023 года, тогда военные отработали горную подготовку, скалолазание, преодоление полосы препятствий и стрельбу. Индийская сторона также показала орлов, обученных сбивать дроны в полёте.