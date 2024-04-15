На военном полигоне «Термез» с 15 по 28 апреля пройдёт пятый этап совместных военных учений «Дустлик» Вооружённых сил Узбекистана и Индии, сообщила пресс-служба Индийской армии.

«Участники будут тренироваться вместе, чтобы заложить основу для сотрудничества и будущего военного взаимодействия», — говорится в заявлении.

«Основная цель учений — повышение координации и сплочённости между воинскими подразделениями в совместной борьбе с терроризмом и других операциях», — сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

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