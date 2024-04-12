Брауни с творожно-вишнёвой прослойкой
Этот десерт объединяет в себе шоколадный слой, творожную прослойку и вишнёвый конфитюр.
Творожные колечки
Колечки по этому рецепту готовятся с добавлением рисовой муки.
Ватрушки с творогом
Предлагаем рецепт всеми любимых воздушных ватрушек.
Профитроли с творожным кремом
Небольшие пирожные из воздушного, слегка хрустящего теста в сочетании с нежным сливочно-творожным кремом.
Творожные пончики
Рекомендуем присыпать эти румяные колобки сахарной пудрой.
Булочки с творогом
Вкусные домашние булочки.
Творожно-кокосовое печенье
Творожное печенье по этому рецепту похоже на запечённые сырники.
Сочники с творогом
Выпечка из детства — сочники.