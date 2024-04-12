Брауни с творожно-вишнёвой прослойкой

еда, зира

Этот десерт объединяет в себе шоколадный слой, творожную прослойку и вишнёвый конфитюр.

Творожные колечки

еда, зира

Колечки по этому рецепту готовятся с добавлением рисовой муки.

Ватрушки с творогом

еда, зира

Предлагаем рецепт всеми любимых воздушных ватрушек.

Профитроли с творожным кремом

еда, зира

Небольшие пирожные из воздушного, слегка хрустящего теста в сочетании с нежным сливочно-творожным кремом.

Творожные пончики

еда, зира

Рекомендуем присыпать эти румяные колобки сахарной пудрой.

Булочки с творогом

еда, зира

Вкусные домашние булочки.

Творожно-кокосовое печенье

еда, зира

Творожное печенье по этому рецепту похоже на запечённые сырники.

Сочники с творогом

еда, зира

Выпечка из детства — сочники.