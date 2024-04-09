В Нукусе при получении 11 тысяч долларов был задержан 41-летний житель Ходжейлийского района Каракалпакстана, обещавший помочь с трудоустройством в Службу государственной безопасности Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба СГБ, в ходе доследственной проверки выяснилось, что ранее мужчина уже пообещал устроить туда ещё четверых людей и получил от них 65 тысяч долларов.

Отмечается, что К. Ж. уже пять раз был осуждён по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана.

В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статьям 168 и 28 (виды соучастия в преступлении) и 211 (дача взятки) Уголовного кодеса Узбекистана. Ведётся следствие