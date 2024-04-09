Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана, соотечественников за рубежом и всех мусульман с Рамазан хайитом.

«Искренне поздравляю вас, всех мусульман страны, народ Узбекистана, который с чистым сердцем и верой в душе провёл священный месяц Рамазан, совершая все обряды и молитвы, как предписано нашей священной религией, и сегодня с большой радостью и волнением встречает Рамазан хайит. Выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания», — отметил президент.

«Ислам — религия мира, добра и гуманизма. Это подтверждается сказанным в наших священных книгах: „Истинному мусульманину присуще стремление жить в мире, дружбе и согласии“», — заявил глава государства.

«В Новом Узбекистане создаются необходимые условия для обеспечения свободы совести и вероисповедания представителей всех наций и конфессий страны, развития их языка, культуры и традиций. Строятся новые мечети, благоустраиваются места поклонения великим мыслителям и богословам, возрождаются национальные и религиозные ценности. Открываются широкие возможности для совершения священного Хаджа и Умры. Безусловно, такая работа будет продолжена», — заверил Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул, что «для этого в нынешней чрезвычайно сложной и напряжённой обстановке в мире необходимо как зеницу ока беречь царящие на нашей земле мир и спокойствие, ещё крепче сплотиться и вывести на новый уровень наши реформы по обеспечению интересов народа».

«Мы не вправе забывать, что воспитание наших детей в духе национальных ценностей гармонично развитыми личностями, которые глубоко овладевают современными знаниями и профессиями, ценят и любят Родину, является нашим основным долгом. В частности, мы должны усилить воспитательную работу в образовательных учреждениях и махаллях на основе идеи „Гуманизм — наша цель, просвещение — наша сила“», — отметил президент.