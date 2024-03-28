Международный проект в области кино Alternativa Film Project открывает в Центральной Азии набор на бесплатные образовательные программы Alternativa Film Labs, сообщили «Газете.uz» организаторы.

Программу будут состоять из трёх кинолабораторий: Teen Lab (летом в Ташкенте), Impact Lab (осенью в Бишкеке) и Development Lab (в Бухаре, Алматы и онлайн с

июня по октябрь).

Эти программы предназначены для кинематографистов, которые заинтересованы в развитии киноиндустрий своих стран, исследуют локальные общественные проблемы и дают возможность прозвучать голосам местных сообществ, говорится в сообщении.

Development Lab включает обучающие программы по двум направлениям: продюсерская секция и сценарная секция. Продюсерская секция посвящена разработке проекта от концепции до полного пакета документов для поиска международного и регионального финансирования. Сценарная секция — полной разработке сценария полнометражного игрового фильма от начальной стадии до готового текста.

К участию в Development Lab приглашаются кинематографисты с проектами полнометражных игровых фильмов на ранней стадии разработки. В программе также могут участвовать авторы без проектов, имеющие опыт работы в киноиндустрии или создании аудиовизуального контента в области литературы, журналистики, драматургии, видеоблоггинга или искусства. Такие участники будут работать над проектами коллег.

Для участия в лаборатории рассматриваются заявки от авторов старше 18 лет из одной из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Участникам необходимо хорошо владеть русским и/или английским языком.

Преподаватели Development Lab — практики кино с опытом работы в индустрии, от директоров международных фестивалей до продюсеров, и международные эксперты. Среди них, например, продюсер кинокомпании Abbout Productions, режиссёр, преподаватель Киноинститута Дохи Мириам Сассин (Ливан).

Полная информация о требованиях к участникам и их проектам опубликована на сайте alternativa.film.

Приём заявок на участие в Development Lab открыт с 1 марта по 28 апреля. Результаты отбора в кинолабораторию Development Lab будут оглашены 16 мая.