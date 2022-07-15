Агентство по противодействию коррупции Узбекистана опубликовало рейтинг эффективности борьбы с коррупцией в 24 государственных органах и организациях. Их деятельность по избавлению от коррупции оценили от 0 до 100 баллов.

Три госоргана — таможенный (91 балл) и налоговый (81 балл) комитеты и Министерство занятости и трудовых отношений (81 балл) получили рейтинг «хорошо» (от 81 до 100 баллов). Они организовали в своей структуре оценку всех коррупционных рисков и внутренний контроль, позволяющий минимизировать коррупционные факторы. Благодаря этому эти госорганы смогли внедрить эффективную систему противодействия коррупции и оперативно реагируют на риски, отмечает агентство.

В качестве примера непримиримой позиции руководителей госорганов в отношении коррупции и широкого внедрения информационных технологий в работу с населением и предпринимателями указываются Министерство юстиции, таможенный, налоговый комитеты и Государственный комитет по статистике.

При этом 10 госорганов ведут работу по борьбе с коррупцией «удовлетворительно» (от 55 до 81 балла). Это Госкомстат (71 балл), Агентство по развитию фармацевтической отрасли (67 баллов), Узбекское агентство по техническому регулированию (66 баллов), Министерство юстиции (65 баллов), Агентство управления госактивами (64 балла), хокимият Ташкента (62 балла), хокимият Ташкентской области (62 балла), Министерство дошкольного образования (60 баллов), Министерство развития информационных технологий и коммуникаций (59 баллов), Министерство транспорта (58 баллов).

«Неудовлетворительно» (ниже 55 баллов) получили 11 госорганов: министерства жилищно-коммунального обслуживания и народного образования (оба по 52 балла), Министерство строительства (49 баллов), Министерство высшего и среднего специального образования (47 баллов), Агентство кадастра при ГНК (46 баллов), Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развития виноделия (45 баллов), Государственный комитет промышленной безопаности (42 балла), Министерство здравоохранения (41 балл), Министерство финансов (22 балла), хокимият Букинского района Ташкентской области (22 балла), хокимият Мирзо-Улугбекского района Ташкента (8 баллов).

Как пишет Антикоррупционное агентство, по итогам опросов населения самыми коррумпированными направлениями признаны сферы здравоохранения, кадастра и высшего образования.





Фото: Агентство по противодействию коррупции

Как отмечает Антикоррупционное агентство, оценивание служит мониторингу, в какой степени руководство предприятия выполняет задачи по борьбе с коррупцией, а также формирует единый подход к устранению выявленных недостатков, усилению среды здоровой конкуренции, повышению личной ответственности руководителей и подхода на основе международных стандартов противодействия коррупции.

Опыт «хорошистов» будет внедрён и в других организациях. Госорганы, получившие «удовлетворительно», получат рекомендации по усилению борьбы с коррупцией. Для госорганов, чья практика противодействия коррупции оценена как «неудовлетворительно», будут разработаны программы устранения недостатков и улучшения их деятельности; отчёты руководителей будут заслушиваться ежеквартально в национальном совете по борьбе с коррупцией.

До конца года в рейтинг включат все госорганы и сделают его итоги доступными общественности.

Рейтинг был внедрён в соответствии с постановлением президента от 12 января. Коррупционные риски в деятельности хокимиятов, министерств, ведомств и предприятий с государственной долей более 50% оценивают по 29 индикаторам цифрового проекта «Е-Антикоррупция» на межведомственной платформе E-Anticor.uz. Платформа запущена постановлением президента от 11 мая.