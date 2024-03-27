Птице эму, пострадавшей от посетителей в Ташкентском зоопарке, провели операцию. Об этом рассказал главный ветеринар зоопарка Махмуд Кузибаев.

Посетитель бросил за ограду сухарики. Чтобы их достать, одна из птиц засунула голову под решётку и застряла.

Пытаясь высвободить голову, эму повредил себе подклювье, хрящи, горло и трахею.

«Пришлось быстро и экстренно принимать решение и тут же на месте делать операцию, потому что было потеряно много крови», — рассказал Махмуд Кузибаев.

Сейчас состояние эму стабильное, отметил ветеринар.

В зоопарке в очередной раз напомнили о том, что нельзя приносить с собой еду и кормить этих животных.

Ранее имели место случаи, когда животные страдали и даже умирали из-за еды, пакетов и игрушек, брошенных посетителями.