В столицу Саудовской Аравии прибыл вновь назначенный посол Узбекистана Нодиржон Тургунов, сообщило ИА «Дунё».

Нодиржону Тургунову 49 лет. Окончил Ташкентский государственный университет востоковедения. Трудовую деятельность начал учителем в школе, работал переводчиком в частных структурах, Совете обществ дружбы и культурно-просветительских связей Узбекистана с зарубежными странами.

В системе Министерства иностранных дел — с 2016 года. В 2019—2021 годах — генеральный консул Узбекистана в Актау (Казахстан), 2021−2024 годах — в Джидде (Саудовская Аравия).

Нодиржон Тургунов сменил Улугбека Максудова, работавшего в 2018—2024 годах послом Узбекистана в Саудовской Аравии и постоянным представителем при Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в Джидде.