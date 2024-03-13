В Узбекистане приняты новые санитарно-гигиенические требования к предприятиям продовольственной торговли (СанПиН №0068−24). Министерство юстиции зарегистрировало соответствующее постановление Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, сообщили «Газете.uz» в Минюсте.

Новые правила приходят на смену СанПиН от 10 сентября 1996 года и распространяются на все предприятия продовольственной торговли, которые строятся, реконструируются и функционируют, независимо от форм собственности. К ним как правило относятся торговые комплексы, продовольственные магазины, мелкорозничные объекты, продовольственные базы, склады, хранилища.

Документом исключены некоторые требования, препятствующие деятельности бизнеса. В частности, теперь не нужно разрешение Комитета санэпидблагополучия для внесения изменений в утверждённый список видов продуктов, а также согласование с комитетом для выбора земли для строительства торгового предприятия.

Согласно новой редакции документа, предприятия продовольственной торговли не должны размещаться на территориях, где есть высокий риск загрязнения продукции (рядом с местами сбора бытовых отходов, предприятиями животноводства, переработки кожи и костей).

Дороги (тротуары), предназначенные для движения работников, покупателей и автотранспорта вокруг торгового предприятия, должны иметь твёрдое покрытие и содержаться в чистоте.

Отдельно прописаны санитарно-гигиенические требования к помещениям торговых предприятий. Например, поверхности стен и полов должны быть выполнены из влагостойких и нетоксичных материалов, не должно допускаться появление плесени на потолке, стенах и оборудовании. Окна должны быть оборудованы легко очищаемыми сетками для защиты от насекомых.

Предприятия должны быть подключены к централизованному бытовому и питьевому водоснабжению, а при отсутствии централизованной подачи воды должна быть построена автономная система водоснабжения.

Должно быть предусмотрено отдельное место для хранения твёрдых и бытовых отходов, образующихся при приготовлении, хранении и переработке пищевой продукции.

Контейнеры для отходов следует опустошать минимум два раза в день. Мусор на территории предприятия должен выноситься не реже раза в день, а пустые контейнеры для мусора необходимо мыть и дезинфицировать.

У предприятия должны быть помещения со специальными условиями для хранения пищевых продуктов и их компонентов (сухие помещения с естественной или искусственной вентиляцией), а также непродовольственных товаров и химических веществ (чистящих средств, смазочных материалов, топлива).

Одноразовая тара, используемая для упаковки, должна быть изготовлена из безопасных для здоровья человека материалов (пластик, картон, бумага) и должна быть чистой и сухой.

Документ также определяет требования к личной гигиене работников, которые должны мыть и дезинфицировать руки жидким мылом:

перед началом работы;

после каждого перерыва в работе;

при переходе от одного процесса к другому;

после прикосновения к грязным предметам;

дважды до и после туалета;

перед тем, как надеть чистую специальную одежду (в том числе обувь) и перед началом работы.

При наличии у рабочих открытых ран, царапин, порезов или других повреждений кожи необходимо закрывать рану пластырем.

Изменения вступят в силу спустя три месяца после объявления документа. Подробнее ознакомиться с документом можно по ссылке.