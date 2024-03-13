Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли попытки реализовать некачественные медицинские препараты в Самаркандской и Ферганской областях, сообщила пресс-служба СГБ.

35-летний житель Коканда был задержан при попытке сбыть в аптеки Намангана 2400 флаконов антибиотика «Ампициллина», по 1600 упаковок препаратов железа «Инфера» и «Ферровелл» в ампулах, а также 125 упаковок «Гонадотропина хорионического». Общая стоимость их составила 121,8 млн сумов.

Согласно заключению Центра безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения, эти лекарственные средства не зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств и не имеют сертификатов соответствия. Соответственно, их продажа, транспортировка и использование в медицинской практике на территории Узбекистана запрещены.

В сообщении отмечается, что в 2023 году мужчина уже привлекался к административной ответственности и получил штраф по статье 165−1 КоАО (Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарств, реализация лекарств вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации лекарств по рецепту).

В другом случае 25-летний житель Пастдаргомского района Самаркандской области был задержан при продаже 3600 препаратов китайского производства «S-Gen» (антибиотик «Цефоперазон сульбактам») на 46 млн сумов. У него был поддельный сертификат соответствия этого лекарства.

Дома у мужчины обнаружили и изъяли 240 растворов для инфузий «Виванарин» негарантированного качества и без соответствующих документов.

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