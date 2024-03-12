В частном доме в Фергане 11 марта произошёл взрыв газа, в результате чего пострадали три гражданина Иидии. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Они получили термические ожоги различной степени, им оказывают помощь в больнице.

Молодые люди — двое 2001 года рождения и один 2003-го — учатся в Ферганском медицинском институте общественного здоровья и арендуют жильё по улице Шарк.

Возбуждено уголовное дело по статье 259 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса Узбекистана.