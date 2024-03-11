Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова изучила появившееся в соцсетях видео, на котором директор школы бьёт лбами двух учеников.

Одного из мальчиков мужчина бьёт по голове ещё несколько раз, дети плачут.

Сообщается, что инцидент произошёл 13 января 2023 года в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. Таким образом директор школы №80 Т. А. пытался «воспитать» семиклассников А. К. и Э. Т. за то, что они шумели и сломали парту.

9 марта этого года ОВД Яккабагского района начал доследственную проверку в отношении директора.

«Детский омбудсман продолжит следить за ситуацией. Далее будет предоставлена дополнительная информация», — отмечается в сообщении.