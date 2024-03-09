Блины на кефире

еда, зира

Если у вас закончилось молоко, вас выручит рецепт блинов на кефире.

Пышные дрожжевые блины

еда, зира

Видеорецепт пышных блинов из дрожжевого теста.

Кружевные блинчики

еда, зира

Классические блинчики на молоке с добавлением газированной воды.

Тонкие блинчики на молоке «в горошек»

еда, зира

Блинчики «в горошек» отлично сочетается с любой сладкой начинкой.

Тонкие шоколадные блинчики

еда, зира

Рецепт тонких блинов для любителей шоколада.

Сырные блинчики

еда, зира

Сырные блины готовятся на рисовой муке.

Заварные блинчики на молоке

еда, зира

Видеорецепт заварных блинов на молоке.

Блинчики со сметаной и джемом

еда, зира

Тонкие блины, замешанные на молоке, станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи.