Блины на кефире





Если у вас закончилось молоко, вас выручит рецепт блинов на кефире.

Пышные дрожжевые блины





Видеорецепт пышных блинов из дрожжевого теста.

Кружевные блинчики





Классические блинчики на молоке с добавлением газированной воды.

Тонкие блинчики на молоке «в горошек»





Блинчики «в горошек» отлично сочетается с любой сладкой начинкой.

Тонкие шоколадные блинчики





Рецепт тонких блинов для любителей шоколада.

Сырные блинчики





Сырные блины готовятся на рисовой муке.

Заварные блинчики на молоке





Видеорецепт заварных блинов на молоке.

Блинчики со сметаной и джемом





Тонкие блины, замешанные на молоке, станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи.