Девушки и женщины способны достичь самых больших высот, если для них будут созданы соответствующие условия и возможности. Об этом в выступлении на церемонии, посвящённой Международному женскому дню, 7 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что более половины из около 1,3 миллиона студентов, обучающихся в вузах страны, или свыше 653 тысяч, составляют девушки.

Среди молодёжи, обучающейся в магистратуре, доля девушек ещё выше — почти 60%, или около 14 тысяч.

Почти половина, или 47% молодёжи, обучившейся в рамках проекта «Один миллион программистов», составили девушки.

За последние семь лет 5247 женщинам были присвоены учёные звания докторов наук (DSc) и докторов философии (PhD) в разных направлениях. Только в 2023 году 147 женщин получили учёную степень доктора наук и 1238 — доктора философии.

В области науки трудятся около 5000 женщин-учёных. В вузах преподают и ведут научные изыскания более 14 тысяч женщин, сообщил он.

В нынешнем учебном году 1914 девушек из нуждающихся семей были приняты на учёбу в вузы по дополнительным государственным грантам. Более 181,5 тысячи девушек получили льготные образовательные кредиты.

За счёт местных бюджетов была покрыта сумма контракта более 2000 студенток из семей, нуждающихся в социальной защите, студенток-сирот или лишённых родительской опеки на 14,5 млрд сумов.

В последние годы контракты девушек, обучающихся в магистратуре государственных вузов, оплачиваются из бюджета, сказал президент.





Шавкат Мирзиёев отметил, что доля женщин в государственном управлении достигла 35%, тогда как в 2017 году их было 27%.

За пять лет число женщин-предпринимателей увеличилось вдвое, наладили свой бизнес свыше 205 тысяч женщин. Только в 2023 году на реализацию свыше 279 тысяч бизнес-проектов было выделено более 13 трлн сумов кредитов, почти 57 тысячам женщин предоставлено около 300 млрд сумов субсидий.

За этот период около 200 тысяч женщин обучились профессиям и предпринимательству и свыше 400 тысяч женщин и девушек были обеспечены работой, перечислил глава государства.

За счёт выделенных женщинам 6 трлн сумов ипотечных кредитов более 25 тысяч семей обрели жилье. Для улучшения жилищных условий и оплаты первоначального взноса за кредит 6200 женщинам было выделено 200 млрд сумов субсидий.

В прошлом году за счёт выделения 1,234 трлн сумов на основе системы «женской тетради» удалось решить проблемы около 994 тысяч женщин.

По итогам изучения положения женщин в разрезе домохозяйств была оказана адресная помощь более 690 тысячам семей, нуждающихся в социальной защите, удалось оздоровить атмосферу в 116 тысячах неблагополучных семей., сообщил президент.

В 2024 году 2000 женщин, нуждающихся в сложных хирургических операциях, пройдут лечение за счёт средств государственного бюджета и международных финансовых институтов.

1 миллион беременных женщин и 1,5 миллиона кормящих матерей будут бесплатно обеспечены препаратами йода, около 6 миллионов женщин репродуктивного возраста — препаратами железа и фолиевой кислотой.

Будет выделено жилье 4000 женщин, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 3000 женщин этой категории будут бесплатно проведены сложные медицинские операции, сказал Шавкат Мирзиёев.

«Создание в стране всех условий для свободной, благоустроенной и процветающей жизни нашего трудолюбивого и благородного народа, в первую очередь женщин, определено самой приоритетной задачей государства и общества», — отметил в выступлении президент.