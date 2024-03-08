Фотожурналист, преподаватель Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Окил Гулямов в течение четырёх лет фотографирует женщин, которые работают в силовых структурах страны.

Его героинями становились сотрудницы Национальной гвардии, МВД, МЧС, пограничных войск СГБ, таможенной службы. Съёмки проводились в разную погоду и разное время суток. Недавние выпали на первые весенние дни, когда в Ташкенте шёл снег.

По словам автора проекта, он задумал серию с женщинами в погонах, чтобы засвидетельствовать стремление страны к достижению гендерного равенства.

«Мне нравится, что роли, отводимые женщинам в обществе, расширяются, особенно в сфере профессиональной деятельности», — говорит Окил Гулямов.

С разрешения автора «Газета.uz» делится несколькими снимками из фотопроекта, который ранее не публиковался.

Министерство внутренних дел

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

Национальная гвардия

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

Сотрудницы Национальной гвардии в форме почётного караула.Сотрудницы Национальной гвардии в форме почётного караула.

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

Министерство чрезвычайных ситуаций

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

Пограничные войска Службы государственной безопасности

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

Государственный таможенный комитет

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото

женщины, силовые структуры, окил гулямов, фото