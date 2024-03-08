Фотожурналист, преподаватель Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Окил Гулямов в течение четырёх лет фотографирует женщин, которые работают в силовых структурах страны.

Его героинями становились сотрудницы Национальной гвардии, МВД, МЧС, пограничных войск СГБ, таможенной службы. Съёмки проводились в разную погоду и разное время суток. Недавние выпали на первые весенние дни, когда в Ташкенте шёл снег.

По словам автора проекта, он задумал серию с женщинами в погонах, чтобы засвидетельствовать стремление страны к достижению гендерного равенства.

«Мне нравится, что роли, отводимые женщинам в обществе, расширяются, особенно в сфере профессиональной деятельности», — говорит Окил Гулямов.

С разрешения автора «Газета.uz» делится несколькими снимками из фотопроекта, который ранее не публиковался.

Министерство внутренних дел





Национальная гвардия

Сотрудницы Национальной гвардии в форме почётного караула.







Министерство чрезвычайных ситуаций





Пограничные войска Службы государственной безопасности





Государственный таможенный комитет