Печенье с яблочной начинкой

еда, зира

Печенье по этому рецепту получается очень нежным и мягким.

«Невидимый» яблочный пирог

еда, зира

Французский пирог называется «невидимым», потому что в нём много тонких яблочных долек и практически нет теста.

Сдобные булочки с яблоками

еда, зира

По-домашнему вкусная сдобная выпечка с ароматной начинкой из яблок.

Слойки «Яблочки»

еда, зира

Предлагаем рецепт быстрой выпечки — слойки с яблоками.

Рулет с яблоками и орехами

еда, зира

В этом рулете бисквит, крем и орехи прекрасно сочетаются с карамелизированными яблоками.

Яблочный пирог со сметанной заливкой

еда, зира

Такой яблочный пирог украсит любое семейное чаепитие или приход гостей.

Печенье «Яблочные половинки»

еда, зира

Яблочные половинки целиком заворачиваются в тонкое тесто.

Цветаевский яблочный пирог

еда, зира

Основа пирога — песочное тесто, крем и ломтики яблок.

Розочки из слоёного теста и яблок

еда, зира

Ещё один рецепт красивого десерта — розочки с яблоками.