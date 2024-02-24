Печенье с яблочной начинкой
Печенье по этому рецепту получается очень нежным и мягким.
«Невидимый» яблочный пирог
Французский пирог называется «невидимым», потому что в нём много тонких яблочных долек и практически нет теста.
Сдобные булочки с яблоками
По-домашнему вкусная сдобная выпечка с ароматной начинкой из яблок.
Слойки «Яблочки»
Предлагаем рецепт быстрой выпечки — слойки с яблоками.
Рулет с яблоками и орехами
В этом рулете бисквит, крем и орехи прекрасно сочетаются с карамелизированными яблоками.
Яблочный пирог со сметанной заливкой
Такой яблочный пирог украсит любое семейное чаепитие или приход гостей.
Печенье «Яблочные половинки»
Яблочные половинки целиком заворачиваются в тонкое тесто.
Цветаевский яблочный пирог
Основа пирога — песочное тесто, крем и ломтики яблок.
Розочки из слоёного теста и яблок
Ещё один рецепт красивого десерта — розочки с яблоками.