Печенье с яблочной начинкой





Печенье по этому рецепту получается очень нежным и мягким.

«Невидимый» яблочный пирог





Французский пирог называется «невидимым», потому что в нём много тонких яблочных долек и практически нет теста.

Сдобные булочки с яблоками





По-домашнему вкусная сдобная выпечка с ароматной начинкой из яблок.

Слойки «Яблочки»





Предлагаем рецепт быстрой выпечки — слойки с яблоками.

Рулет с яблоками и орехами





В этом рулете бисквит, крем и орехи прекрасно сочетаются с карамелизированными яблоками.

Яблочный пирог со сметанной заливкой





Такой яблочный пирог украсит любое семейное чаепитие или приход гостей.

Печенье «Яблочные половинки»





Яблочные половинки целиком заворачиваются в тонкое тесто.

Цветаевский яблочный пирог





Основа пирога — песочное тесто, крем и ломтики яблок.

Розочки из слоёного теста и яблок





Ещё один рецепт красивого десерта — розочки с яблоками.