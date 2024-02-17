Тёплый салат с говядиной и рукколой
Тёплый салат с рукколой и говядиной можно подать на обед в качестве второго блюда или на ужин как основное.
Тёплый овощной салат
Сочные помидоры и обжаренные кусочки куриного филе делают салат сочным и сытным.
Тёплый салат с куриной печенью
Этот салат может с лёгкостью заменить ужин или обед тем, кто следит за своим питанием и избегает лишних калорий.
Тёплый картофельный салат с редисом
Этот тёплый салат вполне можно подать в качестве гарнира.
Тёплый салат с курицей терияки
Лёгкий и быстрый тёплый салат с курицей терияки станет изюминкой вашего стола.
Салат с гранатом и запечёнными овощами
Ещё один рецепт необычного салата — с запечёнными овощами и гранатом.
Салат со стейком и карамелизированной грушей
Салат, в котором сочетаются вкус сладкой груши, хрустящей зелени, сыра и нежного жареного стейка из говядины.
Тёплый салат по-римски
Предлагаем любителям тёплых салатов приготовить салат с грибами и мясом
Тёплый салат с грибами и курицей
Грибы и курица — классическое сочетание. Секрет этого салата в нескольких дополнительных ингредиентах.