Тёплый салат с говядиной и рукколой

еда, зира

Тёплый салат с рукколой и говядиной можно подать на обед в качестве второго блюда или на ужин как основное.

Тёплый овощной салат

еда, зира

Сочные помидоры и обжаренные кусочки куриного филе делают салат сочным и сытным.

Тёплый салат с куриной печенью

еда, зира

Этот салат может с лёгкостью заменить ужин или обед тем, кто следит за своим питанием и избегает лишних калорий.

Тёплый картофельный салат с редисом

еда, зира

Этот тёплый салат вполне можно подать в качестве гарнира.

Тёплый салат с курицей терияки

еда, зира

Лёгкий и быстрый тёплый салат с курицей терияки станет изюминкой вашего стола.

Салат с гранатом и запечёнными овощами

еда, зира

Ещё один рецепт необычного салата — с запечёнными овощами и гранатом.

Салат со стейком и карамелизированной грушей

еда, зира

Салат, в котором сочетаются вкус сладкой груши, хрустящей зелени, сыра и нежного жареного стейка из говядины.

Тёплый салат по-римски

еда, зира

Предлагаем любителям тёплых салатов приготовить салат с грибами и мясом

Тёплый салат с грибами и курицей

еда, зира

Грибы и курица — классическое сочетание. Секрет этого салата в нескольких дополнительных ингредиентах.

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