Тёплый салат с говядиной и рукколой





Тёплый салат с рукколой и говядиной можно подать на обед в качестве второго блюда или на ужин как основное.

Тёплый овощной салат





Сочные помидоры и обжаренные кусочки куриного филе делают салат сочным и сытным.

Тёплый салат с куриной печенью





Этот салат может с лёгкостью заменить ужин или обед тем, кто следит за своим питанием и избегает лишних калорий.

Тёплый картофельный салат с редисом





Этот тёплый салат вполне можно подать в качестве гарнира.

Тёплый салат с курицей терияки





Лёгкий и быстрый тёплый салат с курицей терияки станет изюминкой вашего стола.

Салат с гранатом и запечёнными овощами





Ещё один рецепт необычного салата — с запечёнными овощами и гранатом.

Салат со стейком и карамелизированной грушей





Салат, в котором сочетаются вкус сладкой груши, хрустящей зелени, сыра и нежного жареного стейка из говядины.

Тёплый салат по-римски





Предлагаем любителям тёплых салатов приготовить салат с грибами и мясом

Тёплый салат с грибами и курицей





Грибы и курица — классическое сочетание. Секрет этого салата в нескольких дополнительных ингредиентах.