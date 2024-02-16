В Джизакской области повышаются цены на услуги питьевого водоснабжения и канализации, а также за сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов. Решение об этом 14 и 15 февраля утвердил кенгаш народных депутатов области.

14 февраля депутаты одобрили повышение тарифов на холодную воду в 1,6 раза — с 2500 до 4000 сумов за кубометр для физических лиц и с 3500 до 6000 сумов — для юридических лиц. За канализацию тарифы увеличатся в 1,7 раза — до 1700 и 2500 сумов соответственно.

Ежемесячный тариф за сбор и вывоз мусора составит в 13 городах и районах Джизакской области для физических лиц 6000 сумов на человека, для юридических лиц — 60 тысяч (67,2 тысячи с НДС) за кубометр.

Новые тарифы вступят в силу спустя 15 дней, то есть с 1 марта.

По данным компании «Узсувтаъминот», за последние пять лет в Джизакской области уровень централизованного питьевого водоснабжения с 47,6% достиг 70,4%, охват канализационными услугами — с 15% до 21,1%.

В ближайшие пять лет в области запланировано довести уровень питьевого водоснабжения до 90%, охват канализационными услугами — до 71,2%. Для этого планируется выделить 402,1 млрд сумов на прокладку 878,3 км водопроводной и 461 км канализационной сети, а также строительство 167 водных и 30 канализационных сооружений.

Кроме того, средства пойдут на выплату зарплат работникам сферы, оплату за электроэнергию, выплату налогов, погашение иностранных кредитов на текущий и капитальный ремонт, модернизацию системы, сообщила компания.