Детский омбудсман Сурайё Рахмонова взяла под контроль инцидент, произошедший в школе-интернате №5 В Турткульском районе Каракалпакстана, сообщила пресс-служба омбудсмана.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как воспитательница Д. М. ругает 11-летнюю С. М. в спальне и даёт ей пощёчину, после чего девочка ложится в кровать.

В сообщении омбудсмана говорится, что дети, обучающиеся в школах-интернатах, нуждаются в большем внимании и заботе со стороны учителей, и никак нельзя оправдать то, что люди, которым поручена эта задача, обращаются с ребёнком неподобающим образом.

«Такие факты должны быть полностью неприемлемыми. Лица, совершившие подобные действия, должны быть строго привлечены к ответственности в рамках закона», — отмечает пресс-служба омбудсмана.

ОВД Турткульского района проводит доследственную проверку произошедшего.