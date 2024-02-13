Представитель сборной Узбекистана Игорь Мялин вышел в финал чемпионата мира в Катаре по водным видам спорта и удостоился лицензии на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Игорь Мялин выступил в дисциплине прыжков в воду с 10-метровой вышки. В полуфинале он занял седьмое место, набрав 415,8 балла, и завоевал право выхода в финал. Согласно регламенту, финалисты первенства мира одновременно становятся лицензиатами Олимпийских игр.

Эта лицензия на Олимпийские игры стала первой для делегации Узбекистана по прыжкам в воду, отмечается в сообщении комитета.

Игорь Мялин — российский прыгун в воду, ему 27 лет. С 2023 года он начал выступать за Узбекистан на Азиатских играх в Китае, тогда ему удалось квалифицироваться в финал, заняв девятое место.