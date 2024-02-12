В Чирчике Ташкентской области уволена воспитательница частного детского сада, которая поругала, побила и заперла ребёнка в туалете. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

Видеозапись инцидента, произошедшего 8 февраля, появилась в социальных сетях. Воспитательница несколько раз накричала на девочку, которая не спала и плакала, потом побила её и заперла в туалете. Женщина сообщила, что была в нервном состоянии из-за семейных обстоятельств.

На видео с камеры наблюдения видно, как ребёнок сидит на кровати и плачет. Воспитательница укладывает другого ребёнка и грубо кричит девочке, чтобы она успокоилась и легла спать. Так как ребёнок не прекращает плакать, женщина встаёт, резко поднимает её с кровати и уносит её в туалет. Там она снова на неё кричит, после чего оставляет, выходит и закрывает дверь.

Трудовой договор с воспитательницей расторгнут согласно пункту 5 статьи 161 Трудового кодекса — прекращение трудового договора по инициативе работодателя вследствие однократного грубого нарушения работником своих трудовых обязанностей.

Районный ОВД проводит доследственную проверку происшествия.

«Подобное применение воспитателем наказания полностью противоречит интересам ребёнка. Такие действия, наносящие вред психическому и эмоциональному здоровью, чести и достоинству ребёнка, не могут остаться без ответа», — говорится в сообщении омбудсмана.