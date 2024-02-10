Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата предоставило «Газете.uz» информацию о проблеме утилизации электронных отходов в Узбекистане.

По данным Минэкологии, в среднем в год по Узбекистану образуется более 140 тысяч тонн электронных отходов, или 4−4,5 кг на душу населения. Большая часть из них приходится на батарейки и аккумуляторы, которые находятся отдельно или в составе различного электрооборудования.

Электротехнические и электронные отходы подразделяются на следующие классы:

электронные машины и оборудование — состоящие из электронных компонентов и принцип действия которых основан на электронике. Например, компьютеры, телефоны, мультимедийная, оргтехника и так далее;

электрооборудование и устройства, работающие с электричеством и преобразующие энергию из одного вида в другой. Например, обогреватели, электрочайники, микроволновые печи и аккумуляторы;

автомобили с двигателем внутреннего сгорания, электромобили и другой транспорт, которые содержат электронное и электротехническое оборудование и устройства, в том числе аккумулятор, стартер, генератор, реле, блок компьютера, фонари и другие.

Электромобили оснащены литий-ионными аккумуляторами, вес которых составляет в среднем 200−300 кг в зависимости от типа машины. Срок службы аккумулятора зависит от активности его эксплуатации и составляет от 1000 до 1500 циклов заряда/разряда, или от 200 тысяч до 500 тысяч км пробега. Таким образом, для электромобиля, проезжающего 20 тысяч км в год, батарея может прослужить от 10 до 15 лет.

Автомобильный аккумулятор в современных моделях способен сохранять работоспособность до 20 лет. На средний срок службы аккумулятора также влияют естественное старение и условия эксплуатации, например, перепады температур. Очень многое зависит от химического состава.

Для информации: Литий-ионные аккумуляторы делятся на четыре основных типа в зависимости от типа:

литий-кобальтовый — обеспечивает высочайшую энергоёмкость, но взрывоопасен и токсичен.

литий-марганцевый — накапливает меньше энергии и эффективность работы снижается при температуре -10 градусов Цельсия.

литий-железофосфат — наиболее стабилен, обладает достаточной энергоёмкостью, сохраняет эффективность до -30 градусов.

графен-полимерные и литий-серные аккумуляторы представляют собой новый тип аккумуляторов и используются только экспериментально.

Образование электронных отходов

Мировой парк электромобилей активно развивается последнее десятилетие, и в 2022 году количество электромобилей на дорогах превысило 26 миллионов. В общем объёме продаж автомобилей на электрические авто приходится уже 14%. Ожидается, что к 2030 году будет выведено из эксплуатации 100−120 ГВт.ч аккумуляторов. Это цифра сопоставима с текущим годовым объёмом производства аккумуляторных батарей.

Без эффективных мер по переработке таких запасов ситуация перерастёт в серьёзную экологическую проблему, считают в министерстве.

В Узбекистане для снижения негативного воздействия автомобилей на окружающую среду, электромобили были освобождены от таможенных пошлин и других обязательных платежей, в результате чего количество электромобилей резко возросло. В настоящее время эксплуатируются более 40 тысяч электромобилей.

Импорт электромобилей в 2023 году составил 25,7 тысячи штук. При этом в 2018 году их ввоз составлял всего 13 единиц, в 2019 году — 39, в 2020-м — 130, в 2021-м — 809, в 2022 году — 2180.

Для информации: В сфере общественного транспорта Ташкента действует 324 электробуса. В 2024 году запланирован запуск ещё 200 электробусов, а до 2030 года — всего 1200 электробусов.

Учитывая, что импорт электромобилей в Узбекистан растёт с каждым годом, а также, учитывая планы по организации производства электромобилей в стране, к 2035 году ожидается образование около 10 тысяч тонн электронных отходов в виде батарей, выработавших свой ресурс, указали в Минэкологии.

Евгений Сорочин / «Газета.uz».



Помимо этого, актуален вопрос переработки аккумуляторов автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Сегодня в стране зарегистрировано более 4,2 миллиона автомобилей, которые оснащены одним из трёх типов аккумуляторов (литий-ионными, свинцово-кислотными и щелочными).

Срок службы аккумуляторных батарей (АКБ) составляет в среднем 2−3 года, вес в зависимости от типа автомобиля — 14−50 кг.

Ежегодно импортируется 65 миллионов штук или около 144 тонн батареек типа AA, AAA, S, D, CR и их первичных компонентов. Поскольку в Узбекистане они никак не перерабатываются, почти все они становятся отходами в течение 6 месяцев.

Кроме того, по данным Агентства статистики, за 2020−2023 годы в Узбекистан было импортировано свыше 7 миллионов гаджетов (мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и т. д. ), а на начало 2022 года 29,59 миллиона человек (86,6% населения) имели мобильные устройства связи.

Утилизация

При утилизации в основном извлекаются кобальт, марганец, никель, литий, алюминий, медь и другие ценные металлы, которые затем используются в производстве новых аккумуляторов, или в других производствах. Переработка свинцово-кислотных батарей достигает 99%, литий-ионных — менее 5%.

По расчётам Минэкологии на территории страны образуется 30−35 тысяч тонн отходов аккумуляторных батарей в год.

Переработкой и сбором автомобильных аккумуляторов занимаются АО «Узикиламчиранглиметалл» и «Джизакский аккумуляторный завод», их общая мощность составляет 15 тысяч тонн в год.

Остальная часть отходов АКБ утилизируется населением и предпринимателями кустарными методами, нередко с нарушением санитарных и экологических норм, при этом извлекаются особо ценные компоненты, а другие части (пластик, кислота, металлы) выбрасываются (незаконно направляются в канализационные сети и на полигоны бытовых отходов).





Батарейки содержат множество химических веществ, таких как ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, в том числе тяжёлые металлы, которые накапливаются в организме человека и наносят серьёзный вред.

В связи с тем, что в Узбекистане не налажена система сбора и переработки батареек, все образующиеся отходы вывозятся на полигоны бытовых отходов или выбрасываются в различных местах.

Такая ситуация приводит к загрязнению земель, водных и биологических ресурсов тяжёлыми металлами и токсичными веществами. Согласно расчётам, одна выброшенная батарейка может загрязнить 20 кв. м площади тяжёлыми металлами, сообщили в Минэкологии.

Аккумуляторы для устройств мобильной связи делятся на следующие типы: свинцово-кислотные (SLA), никель-кадмиевые (NiCd), никель-металлогидридные (NiMH), литий-ионные (Li-ion), их масса — 20−80 грамм, срок годности — 2−3 года. С учётом среднегодового показателя по Узбекистану образуется 1000 тонн отходов отработавших свой ресурс батарей мобильных устройств.

Проблемы

Минэкологии отмечает следующие проблемы, связанные со сбором и переработкой аккумуляторов:

нет централизованной системы сбора и переработки батареек, они собираются в общий поток твёрдых бытовых отходов и выбрасываются на свалки;

сбор использованных батареек не регламентируется, существует нерегулируемый рынок. При этом собранные батарейки утилизируются незаконными способами, в большинстве случаев нарушая требования законов по охране природы, труда и охраны здоровья;

отсутствует статистическая база данных по электронным отходам, включая батареи и их типы;

не проводятся научные исследования о переработке электронных отходов, в том числе аккумуляторов.

Постановлением президента (ПП-171) от 31 мая 2023 года поручено разработать проект документа, предусматривающего введение расширенной ответственности для производителей химических источников энергии (аккумуляторов, батарей и т. п. ). и создание практической системы контроля за их обращением и удалением отходов.

С этой целью Минэкологии разработало проект закона «Об отходах» в новой редакции, проект указа президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию экономических механизмов в сфере обращения с отходами», а также проект постановления президента «О мерах по совершенствованию экономических процедур обеспечения охраны природы».

Совместно с Учебным и научно-исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР) и Центром содействия устойчивого развития (Казахстан) изучена действующая нормативно-правовая база по управлению электронными отходами в Узбекистане. До июля 2024 года планируется разработать рекомендации для системы управления электронными отходами.

Для снижения негативного воздействия электронных отходов на окружающую среду и привлечения инвестиций в эту сферу Минэкологии предлагает провести анализ и классификацию импорта, производства, уровня переработки электронных аккумуляторных отходов и их инвентаризацию.

До февраля 2025 года планируется разработать проект документа, предусматривающего:

обязательную переработку и утилизация электронных батареек, установление порядка их сдачи;

введение классификации электронных батарей по их свойствам (опасные и безопасные);

введение механизма расширенных обязательств производителей и импортёров электронных батарей;

создание инвестиционной среды для предприятий, занимающихся переработкой и сбором батарей, и внедрение механизмов государственной поддержки, включая налоговые льготы, субсидии, выделение земель, освобождение от таможенных пошлин на импортируемое оборудование и выделение льготных кредитов;

внедрение механизма подотчётности за импорт, переработку и сбор батарей;

определение порядка работы с батареями;

лицензирование предприятий по сбору и переработке батарей;

организацию пропаганды среди населения о негативном влиянии батарей на окружающую среду и здоровье человека.

Кроме того, до марта 2025 года предлагается создать Агентство по управлению отходами и циркулярной экономики на базе Республиканского центра по организации санитарно-технических работ с возложением обязанностей по обращению с электронными отходами, и «расширенным обязательствам производителей и импортёров».

Среди других предложений — организация пунктов сбора отработанных батарей в районах (городах), приобретение специальных контейнеров для обеспечения их безопасной транспортировки, изучение возможности привлечения инвестиций в сферу сбора и переработки электронных батарей, внедрение онлайн-платформы по приёму заявок для сбора электронных и электротехнических отходов, с применением скидок и бонусов.

Комментарий министра

«Министерство экологии как регулятор этой сферы обязано, в первую очередь, создавать законодательную базу и сделать переработку электронных отходов выгодной для предпринимателей. В настоящее время готовятся ряд важных документов с учётом международного опыта. Мы надеемся, что подготовим базу, чтобы максимально быстро внедрить в Узбекистане новую систему по обращению с электронными отходами, их переработку и утилизацию», — заявил министр экологии Азиз Абдухакимов.

Глава министерства пригласил предпринимателей подготовить свои предложения и замечания, которые будут рассмотрены и учтены при подготовке нормативных актов, чтобы «этот бизнес был привлекательным, прибыльным и конкурентным».

Кроме того, по инициативе Министерства экологии в апреле планируется организовать в Ташкенте выставку, посвящённую последним технологиям в сфере переработки, утилизации и циркулярной экономики.