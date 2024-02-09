В январе в Узбекистане выявлено 995 случаев незаконного использования электроэнергии и газа. Об этом сообщила пресс-служба «Узэнергоинспекции».

В частности, было незаконно использовано свыше 20,5 миллиона кВт⋅ч электроэнергии и 47,4 миллиона кубометров природного газа. Общий ущерб, нанесённый государству, таким образом, составил 94,5 млрд сумов.





Инспекция провела почти 25 тысяч профилактических мероприятий во всех регионах Узбекистана. За нарушение правил использования энергоресурсов было заведено 937 административных дел.