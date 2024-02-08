Управление Службы государственной безопасности выявило два случая коррупции в Самаркандской области. Об этом сообщила пресс-служба хокимията региона.

Сотрудник Иштыханского межрайонного отдела охраны управления Нацгвардии Самаркандской области Ф. О., проживающий в Акдарьинском районе, пользуясь своим служебным положением, пообещал закрыть уголовное дело в отношении местного жителя при помощи знакомых должностных лиц.

За свою помощь он потребовал 1500 долларов, при получении которых был задержан.

В другом случае адвокат Ш. А. пообещал местному жителю при помощи знакомых отменить избранную в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

При получении 600 долларов, которые он потребовал за свою помощь, он был задержан.

Возбуждены уголовные дела по статьям 211 (взяточничество) и 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.