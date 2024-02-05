7−8 февраля на участке автодороги А-373 «Ташкент-Ош», проходящем через перевал Камчик, ожидается снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 м, говорится в экстренном сообщении Узгидромета.

В связи с усилением ветра до 15−20 м/с на дороге возможны снежные заносы, гололедица.

В связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха 6−12 февраля в горных районах страны объявлена лавинная опасность:

по Ташкентской области: Бостанлыкский , Паркентский и Ахангаранский районы (Чаткальская горная система);

Паркентский и Ахангаранский районы (Чаткальская горная система); по Наманганской области: Папский район;

по Кашкадарьинской области: Дехканабадский, Китабский, Камашинский и Шахрисабзский районы;

Китабский, Шахрисабзский районы; по Сурхандарьинской области: Байсунский , Кумкурганский, Сариасийский и Узунский районы;

Сариасийский и районы; по С амарканд ской области: Б улунгур ский , Нурабадскоий, Кушрабад ский, Самаркандский и Ургутский районы;

ской области: Б ский ский, районы; по Джизакской области: Бахмальский и Зааминский районы.

Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.