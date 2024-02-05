В Ташкентском ботаническом саду 3 февраля прошла акция «Помощь птицам зимой», приуроченная к Международному дню кормления птиц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

В мероприятии, организованном министерством, приняли участие около 200 юных эко-активистов и волонтёров. Участники установили на деревьях скворечники и накормили птиц кормом на различных участках ботанического сада.

«Ежегодно Министерство экологии проводит биотехнические мероприятия на всех охраняемых природных территориях нашей республики с целью сохранения биоразнообразия и защиты животных, в том числе птиц от холода. В этом году в места скопления птиц и животных на охраняемых территориях были доставлены корма, зерно и сено», — рассказал начальник управления охраны биоразнообразия Минэкологии Абдурашид Садыков.

Он отметил, что эта акция — продолжение биотехнических мероприятий. Целью мероприятия является не только сохранение птиц, но и формирование у будущего поколения чувства любви к птицам и животным, сопричастности к их сохранению.

Руководитель отдела по работе с волонтёрами и эко-активистами Заррина Абдуллаева сообщила, что акция прошла не только в Ташкенте, но и в других регионах Узбекистана.

На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается всего 487 видов птиц, из которых 52 являются редкими и занесены в Красную книгу. По характеру обитания 86 видов птиц — осёдлые, 122 — гнездящиеся и перелётные, 63 — только перелётные, 80 видов — перелётные и зимующие, 16 видов — зимующие, 54 вида — гнездящиеся, перелётные и зимующие, 55 — залётные (редко встречающиеся). Всего мигрирующих видов птиц в Узбекистане — 320.

История Международного дня кормления птиц берёт начало в 1890—1891 годах в Англии. Во время холодных зим в прессе публиковались объявления с просьбой кормить птиц и ухаживать за ними. Постепенно в Англии стало принято кормить птиц каждую зиму, а вскоре кормление птиц стало традицией во всём мире. В 1984 году был учреждён Международный месяц кормления птиц, а в 1994 году 3 февраля было объявлено Международным днём кормления птиц.

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