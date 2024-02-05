В Ташкентском ботаническом саду 3 февраля прошла акция «Помощь птицам зимой», приуроченная к Международному дню кормления птиц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

В мероприятии, организованном министерством, приняли участие около 200 юных эко-активистов и волонтёров. Участники установили на деревьях скворечники и накормили птиц кормом на различных участках ботанического сада.

«Ежегодно Министерство экологии проводит биотехнические мероприятия на всех охраняемых природных территориях нашей республики с целью сохранения биоразнообразия и защиты животных, в том числе птиц от холода. В этом году в места скопления птиц и животных на охраняемых территориях были доставлены корма, зерно и сено», — рассказал начальник управления охраны биоразнообразия Минэкологии Абдурашид Садыков.

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Он отметил, что эта акция — продолжение биотехнических мероприятий. Целью мероприятия является не только сохранение птиц, но и формирование у будущего поколения чувства любви к птицам и животным, сопричастности к их сохранению.

Руководитель отдела по работе с волонтёрами и эко-активистами Заррина Абдуллаева сообщила, что акция прошла не только в Ташкенте, но и в других регионах Узбекистана.

На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается всего 487 видов птиц, из которых 52 являются редкими и занесены в Красную книгу. По характеру обитания 86 видов птиц — осёдлые, 122 — гнездящиеся и перелётные, 63 — только перелётные, 80 видов — перелётные и зимующие, 16 видов — зимующие, 54 вида — гнездящиеся, перелётные и зимующие, 55 — залётные (редко встречающиеся). Всего мигрирующих видов птиц в Узбекистане — 320.

История Международного дня кормления птиц берёт начало в 1890—1891 годах в Англии. Во время холодных зим в прессе публиковались объявления с просьбой кормить птиц и ухаживать за ними. Постепенно в Англии стало принято кормить птиц каждую зиму, а вскоре кормление птиц стало традицией во всём мире. В 1984 году был учреждён Международный месяц кормления птиц, а в 1994 году 3 февраля было объявлено Международным днём кормления птиц.

Фото

международный день кормления птиц, минэкологии

международный день кормления птиц, минэкологии

международный день кормления птиц, минэкологии

международный день кормления птиц, минэкологии

международный день кормления птиц, минэкологии

международный день кормления птиц, минэкологии

международный день кормления птиц, минэкологии