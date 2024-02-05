В Алмазарском районе 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента.

Авария случилась в 16:30 на пересечении улиц Нурафшан и Беруни, столкнулись Nexia 3 под управлением 36-летнего водителя Н. К. и машина скорой помощи Ford под управлением 41-летнего М. А.

В результате ДТП пострадали водитель Nexia 3 и пассажир Ford, врач скорой помощи, уточнила «Газете.uz» пресс-секретарь ГУВД Ташкента Нилуфар Мадиева.

УБДД проводит проверку по факту происшествия.