Президент Шавкат Мирзиёев 30 января возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что отмечать день рождения Ислама Каримова 30 января стало традицией. На поминальном мероприятии были прочитаны аяты Корана и произнесены дуа, говорилось о заслугах Ислама Каримова в деле обеспечения интересов народа страны, его человеческих качествах.

На церемонии в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова присутствовали также члены палат Олий Мажлиса, представители Администрации президента и правительства, деятели науки и культуры.

Цветы к подножию памятникам первому президенту также были возложены в Самарканде и Карши.

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