25 января примерно в 11:30 на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента.

Кроссовер BMW врезался в столб и опрокинулся, когда в машину, судя по видео в соцсетях, врезалась другая, заехавшая на эту же полосу. Эта машина перестроилась из другой полосы из-за резкого манёвра третьего автомобиля.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров BMW получили лёгкие телесные повреждения. УБДД проводит расследование происшествия.