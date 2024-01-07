В Узбекистане предприниматели-владельцы камер фиксации нарушений правил дорожного движения получат право фиксировать экологические правонарушения. Это предусмотрено указом президента от 4 января.

После регистрации эконарушения предприниматели могут уведомить Государственную инспекцию экологического контроля. При этом они получат 20% от суммы взысканного штрафа.

Кроме того, планируется создать возможность для населения по своей инициативе направлять в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана заявки на установку за счёт собственных средств камеры на территориях, превращённых в мусорные свалки, либо на которых систематически наблюдается незаконный сброс отходов.

При этом лица, направившие заявки, будут получать 20% от суммы штрафа.

Сотрудников Национальной гвардии и Министерства внутренних дел, привлечённых в экологические патрули, также будут награждать денежным вознаграждением в размере 10% от суммы взысканного штрафа за эконарушения.

Более того, намечено внедрить систему фиксации экологических правонарушений через камеры в рамках интегрированной системы «Безопасный город».

Ранее «Газета.uz» писала, что с начала года в Узбекистане было выявлено более 11 тысяч нарушений, связанных с выбросом отходов в неположенном месте.