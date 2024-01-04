Президент Узбекистана 25 декабря подписал постановление о повышении уровня оказания культурных услуг населению.

С 1 апреля начнёт действовать проект «Уличное искусство и музыка» («Кўча санъати ва мусиқаси») в определённых локациях, например, в Ташкенте — на улице Шарафа Рашидова, в Бухаре — на улице Бахауддина Накшбанди, в Самарканде — на улице Базаровой, в Нукусе, — на улице Саёхатчилар. При этом координировать концертные программы уличного искусства и музыки будут Министерство культуры и Комитет по туризму. Хокимияты же на соответствующих улицах должны создать торговые ряды музыкальных инструментов, живописи и ремесленничества.

По итогам каждого квартала по 10 активных творческих деятелей из каждого региона будут поощряться денежными средствами минимум в 20-кратном размере базовой расчётной величины (6,8 млн сумов) за счёт средств местных бюджетов.

Кроме того, с 1 апреля будет реализован медиа-проект «Волны культуры» («Маданият тулкинлари»). В рамках конкурса каждый из 50 лучших медиа-продуктов, положительно воспринятых общественностью, будет награждён денежной премией в размере 50 млн сумов.

На туристских объектах для посетителей будут организовать театрализованные зрелищные и концертные программы творческих коллективов. Так, с 1 апреля будет проводиться театрализованная историческая торжественная церемония «Приём у хана» во дворце Худаярхана в Коканде. Опыт этого города будет затем распространён на культурные объекты Бухары, Самарканда и Хивы.

Для иностранных граждан, включая уроженцев Узбекистана, занимающихся популяризацией национальной культуры в зарубежных государствах будет внедрён статус «Посол узбекской культуры». Его обладателям будут вручать нагрудный знак и грамоту. Национальные костюмы, музыкальные инструменты и литературу, необходимые для пропаганды национальной культуры, им будут доставлять посредством дипломатических представительств Узбекистана за рубежом.

С 1 апреля также будет реализовываться проект «Путешествие со звездой» («Юлдуз билан саёҳат») с участием популярных среди населения, особенно в социальных сетях, местных и зарубежных личностей. Для этого Министерство культуры будет формировать список лиц, имеющих в социальных сетях более 500 тысяч подписчиков, а также программу мероприятий, организуемых с их участием.