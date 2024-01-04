В Сингапуре спустя 34 года планирует отменить закон, который запрещает держать кошек в квартире, пишет Reuters. Предполагается, что новые правила вступят в силу не позднее 2024 года.

Запрет распространяется на высотные многоквартирные дома, находящиеся в ведении Совета жилищного строительства и развития (HDB). В таких проживает около 80% населения Сингапура. Нарушителям, владеющим кошками, грозит штраф около 3000 долларов и выселение домашнего питомца.

Парламент Сингапура внёс поправки в жилищный закон, запретивший кошка жить в квартирах HDB в 1989 году. На сайте HDB это объясняется тем, что кошек якобы «трудно содержать в квартире… они склонны сбрасывать шерсть, испражняться или мочиться в общественных местах, а также издают кошачьи звуки, что может доставить неудобства соседям», отмечает агентство.

На собак аналогичный запрет не распространяется, но их количество ограничено — не более одной на семью. Кроме того, в квартирах разрешено держать только определённые породы собак, например, пуделя.

Власти страны практически не следят за соблюдением запрета на кошек, однако само его наличие лишает владельцев домашних питомцев права на их страхование, а также может служить инструментом шантажа в случае ссоры соседей, пишет Reuters.

Что заставило правительство Сингапура передумать насчёт политики запрета, непонятно, отмечает агентство, но «переломным моментом» мог стать проведённый в 2022 году официальный опрос, 9 из 10 респондентов которого согласились с тем, что кошки — подходящие домашние животные для содержания в квартирах HDB.