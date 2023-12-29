На железнодорожном участке между станциями Жума и Каттакурган в Бухарской области был сбит железнодорожный работник, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Инцидент произошёл 27 декабря. В этот день примерно в 11:30 машинист высокоскоростного поезда Afrosiyob заметил неполадки на путях и сообщил об этом.

Для их устранения на место прибыла группа из 9 путейцев, которые провели текущий ремонт. Однако на 9-м пикете 3750-го километра путеец М. Ш., возвращаясь к бригаде по железнодорожным путям, не заметил предупреждающие сигналы, подаваемые бригадиром и машинистом электропоезда.

Электропоезд №770, шедший по маршруту «Ташкент — Бухара», сбил путейца, что привело к его немедленной гибели, сообщила компания.