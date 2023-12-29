29 декабря на территорию Узбекистана заходит холодный и влажный воздух, сообщил Узгидромет. В течение дня температура воздуха будет постепенно снижаться, во второй половине дня — до 0…+5 градусов Цельсия.

Дожди продолжатся, и местами по стране дождь перейдёт в снег. В горных районах осадки будут сильными. Местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.

30 декабря по территории Узбекистана ожидается относительно холодная погода, без осадков, лишь в горных районах местами возможен небольшой снег. Ночная температура понизится до 0…-5 градусов, по северу до −6…−9, а днём будет в пределах +2…+7 градусов.

«В этом году, как это часто бывает, жители Узбекистана будут встречать Новогодние праздники без снега», — отметили в Узгидромете.

31 декабря и 1 января по всей территории страны ожидается погода без осадков. Ночные морозы сохранятся, а дневная температура воздуха будет постепенно повышаться и к 1 января достигнет +10…+13 градусов.

Сухая погода сохранится и 2 января, но небольшой заток холода понизит дневную температуру до +6…+9 градусов. Местами ожидаются туманы.

В Ташкенте: 29 декабря дождь с переходом в снег. Ветер западный 3−8 м/с, временами с усилением до 12−15 м/с. Во второй половине дня температура понизится до 0…+2 градусов.

30−31 декабря и 1−2 января без осадков. Ночью и утром возможен туман.

Температура 30 декабря ночью будет в пределах −1…−3 градусов, днём — +4…+6 градусов. 31 декабря и 1−2 января ночью -3…+ 2 градуса. Днём 31 декабря и 1 января ожидается постепенное повышение температуры до +11…+13 градусов, 2 января — небольшое понижение до +7…+9.